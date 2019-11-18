Войти
Известия.ru

Украинские военные разместили в Донбассе муляжи комплексов Javelin

593
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Украинские военные устанавливают на линии соприкосновения в Донбассе "фейковые" противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой, рассказал MSNBC корреспондент The New York Times Питер Бейкер.

По его словам, Вашингтон запретил Киеву использовать в боевых действиях настоящие комплексы Javelin, поэтому ПТРК "спрятаны в надежном месте" за пределами линии соприкосновения.

"Согласно условиям США, использование ПТРК в военных операциях запрещено. <…> Поэтому, когда мы говорим о поставке Трампом летального оружия, важно не забывать об ограничениях и условиях договора, которые оказываются для Украины не такими выгодными, как им бы хотелось", — объяснил журналист.

По словам Бейкера, муляжи украинской армии нужны для того, чтобы "отпугивать потенциальные русские танки".

Вооруженный конфликт на Украине между ВСУ и ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик длится с 2014 года. При этом Киев и Вашингтон возлагают ответственность за ситуацию в Донбассе на Россию.

Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала украинские власти к прекращению военной операции.

11 ноября госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие для "борьбы против русских". Он отметил, что, в отличие от администрации экс-президента Барака Обамы, Киеву поставили летальное оружие, а не одеяла и продовольствие.

Американцы оказывают Киеву военную помощь с начала силовой операции в Донбассе. В 2017 году США одобрили поставки оружия, включая комплексы Javelin.

В июне этого года сенат одобрил выделение еще $300 млн на военную помощь Киеву.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Похожие новости
13.11.2019
"Воюйте с русскими!": Помпео рассказал об оружии для Украины
15.10.2019
Politico: в США интересуются, что Украина дала Трампу за первую партию "Джавелин"
02.10.2019
Politico: военные поставки США спасли Украину
26.12.2017
Дорогая игрушка для бедной армии
06.10.2016
ЦАМТО: поставка Украине американских систем ПВО может привести к непредсказуемым последствиям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:30
  • 72
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли