Украинские военные разместили в Донбассе муляжи комплексов Javelin

Украинские военные устанавливают на линии соприкосновения в Донбассе "фейковые" противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой, рассказал MSNBC корреспондент The New York Times Питер Бейкер.

По его словам, Вашингтон запретил Киеву использовать в боевых действиях настоящие комплексы Javelin, поэтому ПТРК "спрятаны в надежном месте" за пределами линии соприкосновения.

"Согласно условиям США, использование ПТРК в военных операциях запрещено. <…> Поэтому, когда мы говорим о поставке Трампом летального оружия, важно не забывать об ограничениях и условиях договора, которые оказываются для Украины не такими выгодными, как им бы хотелось", — объяснил журналист.

По словам Бейкера, муляжи украинской армии нужны для того, чтобы "отпугивать потенциальные русские танки".

Вооруженный конфликт на Украине между ВСУ и ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик длится с 2014 года. При этом Киев и Вашингтон возлагают ответственность за ситуацию в Донбассе на Россию.

Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала украинские власти к прекращению военной операции.

11 ноября госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие для "борьбы против русских". Он отметил, что, в отличие от администрации экс-президента Барака Обамы, Киеву поставили летальное оружие, а не одеяла и продовольствие.

Американцы оказывают Киеву военную помощь с начала силовой операции в Донбассе. В 2017 году США одобрили поставки оружия, включая комплексы Javelin.

В июне этого года сенат одобрил выделение еще $300 млн на военную помощь Киеву.