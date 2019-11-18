Пришли на базу: российские военные занимают американские объекты в Сирии

Они необходимы для снабжения и поддержки контингента, участвующего в совместном с турками патрулировании на северо-востоке САР

Недалеко от сирийского города Камышлы создадут новую российскую авиационную комендатуру, сообщило Минобороны РФ. На бывшей американской военной базе у границы с Турцией, которую солдаты армии США покинули в конце октября, теперь на постоянной основе разместят наши вертолеты и необходимую для их обслуживания инфраструктуру. Отсюда будет обеспечиваться снабжение и поддержка находящегося в регионе контингента российской военной полиции. Переброска авиатехники на новый аэродром базирования уже состоялась. Кроме транспортно-боевого Ми-8 туда прибыла пара ударных Ми-25М. Вертолеты можно увидеть на кадрах съемки совместного патрулирования, где машины прикрывали с воздуха колонну российско-турецкого патруля.

На американских аэродромах

Для обслуживания вертолетов в Камышлы переброшено также около десятка специальных автомашин. А базу прикроют комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С". Можно предположить, что основной их функцией будет защита от беспилотников. Но полноценной военной базой авиакомендатура не станет, заявили в Минобороны. Общая численность размещенных здесь российских военных вряд ли превысит сто человек.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

Одновременно с переброской в Камышлы еще пять российских вертолётов с военной полицией, саперами и спецназом приземлились на бывшей американской базе Сиррин, сообщил 14 ноября телеканал "Звезда". Она расположена к югу от города Кобани, на противоположном фланге курдских территорий и до недавнего вывода с нее войск США она считалась крупнейшей в регионе. Теперь здесь будет создан российский опорный пункт и логистический центр для распределения гуманитарной помощи. Пока не сообщается, появится ли и здесь авиационная комендатура. Но всё необходимое для этого есть. Грунтовая полоса базы использовалась американцами для приема не только вертолетов и конвертопланов, но и транспортных самолетов С-130 и С-17.

Два этих важных опорных пункта завершат формирование приграничной группировки российских сил к востоку от Евфрата. Там уже полностью развернут дополнительный батальон военной полиции с некоторыми армейскими подразделениями усиления, которые участвуют в выполнении российско-турецких договоренностей.

Совместные патрули

Совместные российско-турецкие патрули придерживаются уже установившейся процедуры. Как сообщили в Минобороны, в шестом рейде участвовало несколько единиц легкой бронетехники. Колонна из четырех турецких бронемашин и четырех машин российской военной полиции прошла 45 км вдоль границы в сопровождении беспилотников и российских вертолетов. Для того чтобы избежать новых инцидентов с местным населением дальность патрулирования была сокращена.

С самого начала неожиданностью для Турции стала реакция местных жителей на их патрули в 10-километровой зоне вдоль границы. В интернете появилось видео движения первой автоколонны, которая была встречена крайне недружелюбно. Курды организовали флешмоб, где под многочисленные видеокамеры корреспондентов забросали проезжающий мимо конвой камнями. Досталось не только туркам, но и машинам российской военной полиции, которые шли в этой колонне. На следующих рейдах курды продолжили атаки, но скорректировали свою тактику и забрасывали камнями в основном турецкие машины, ясно давая понять, кого считают своим врагом.

Фото: ТАСС/Сергей Новиков Источник изображения: iz.ru

Кроме того, курды несколько раз блокировали дороги и останавливали движение патрулей. Безоружные люди забирались на технику, портили ее внешнее оборудование. В таких акциях участвуют не только мужчины, но также много женщин и детей, что не дает возможности туркам силой реагировать на эти действия. Одно из таких блокирований закончилось применением с их стороны слезоточивого газа и предупредительными выстрелами. Курдские СМИ сообщили, что в результате были ранены и травмированы до семи местных жителей.

Такими хорошо организованными и скоординированными акциями курды посылают сигнал Турции, что даже после отвода сил SDF из приграничной зоны ее войска на сирийской территории не приветствуются мирным населением и не являются полноправными хозяевами даже той 10-километровой полосы сирийской земли, по которой проходят их патрули.

Присутствие российской военной полиции на таких совместных проверках должно помочь в защите интересов Сирии и местного курдского населения и удержать Турцию от более активных силовых действий. Наша армия там играет важную роль миротворцев между враждебно настроенными друг к другу силами.

Столкновения продолжаются

— Прекращение огня соблюдается очень хорошо. Были небольшие перестрелки, которые быстро прекратились. Курды переселяются в новые районы, — заявил Дональд Трамп на прошедшей в Вашингтоне встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ситуация действительно успокоилась, и новая масштабная военная операция Турции курдским территориям в ближайшее время не грозит. Но партизанские действия и небольшие стычки не прекращаются.

Несмотря на то что судьба ключевой трассы М4 обсуждалась на самом высшем уровне, точные границы турецкой зоны контроля так и не определены. При содействии подошедшей сирийской правительственной армии курдам и правительству удалось сохранить контроль над этой жизненно важной артерией для всего региона.

Фото: ТАСС/Сергей Новиков Источник изображения: iz.ru

В пятницу бои между протурецкими формированиями и курдской SDF в районе города Тель-Тамр вновь активизировались. Боевики попытались перерезать здесь шоссе. Курдские СМИ отмечают, что в этот раз на их стороне к отражению наступления подключились подразделения Сирийской арабской армии. Такая совместная защита сирийской территории может упрочить неожиданный для Запада союз курдов и центрального правительства страны.

По сообщению сирийского информационного агентства SANA, армия завершила развертывание в приграничных с Турцией и Ираком районах. Переброска к линии столкновения большого количества танков, артиллерии и установок залпового огня позволила стабилизировать линию фронта и остановить распространение протурецких формирований дальше вглубь курдских территорий. Развертывание сирийской армии не встретило такого сопротивления местных, как турецкие патрули.

Справка "Известий" 22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, говорится о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

Антон Лавров