Мужеложства не было: Минобороны рассказало про Шамсутдинова

Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства

В российской армии нет мужеложства, а обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в Забайкалье, являются оборотом речи, примененном в переносном значении - заявило Главное военно-политическое управление Минобороны. Сам же Шамсутдинов на допросе признался, что с первых дней пребывания в армии страдал из-за неуставных отношений и угроз быть изнасилованным.

Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.

По словам референта управления Рустема Клупова, все такие слова могут являться синонимами каких-то действий и мер в отношении военного, а равно - и носить значение слова "наказать", если исходят от командира. Но все это не подразумевает сексуального характера воздействия, приводит "Новая газета" слова Клупова.

"В матерном наречии есть слово "***** (половое сношение в грубой форме)", которое подразумевает сексуальное действо, однако, на командирском языке применяется в переносном значении - "накажу". И я не исключаю такой возможности, что командир, будучи недовольным действиями Шамсутдинова, использовал это слово для демонстрации своей решимости наказать солдата после сдачи караула", - указал Клупов.

Он также заявил, что Шамсутдинов рассказал про угрозу сексуальных истязаний не сразу, а после консультаций с адвокатом. Это, по словам Клупова, говорит об изначально правильном понимании слов командира со стороны срочника. Представитель Минобороны в этой связи трактовал показания Шамсутдинова, как специально придуманную линию защиты, которая "делает из убийцы защитника своей чести и достоинства".

"У старшего лейтенанта Пьянкова были претензии к солдату именно по службе. Они заключались в том, что Шамсутдинов с первых дней службы, а прослужил он 4 месяца,

ни разу не принимал участие в уборке помещений и тем самым противопоставил себя коллективу.

За Шамсутдинова отрабатывали его товарищи, а он шел в отказ, что, возможно, и побудило командира начать воспитание солдата через устав", - подчеркнул Клупов.

В целом, он категорически заявил, что против Шамсутдинова никто в части не применял физической силы ни в каком виде - поскольку у него на теле не было зафиксировано побоев. Также Шамсутдинова не окунали головой в унитаз, добавил Клупов.

Сам же Шамсутдинов на допросе признался, что с первых дней пребывания в армии страдал из-за неуставных отношений - в частности у него отобрали деньги и телефон, из-за чего он практически не имел возможности звонить родителям. По его словам, незадолго до трагедии сослуживцы сообщили, что намерены изнасиловать его.

"Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула - все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было", - пояснил солдат.

Ранее психологическая комиссия воинской части раскрыла социально-психологическую характеристику личности Шамсутдинова. В тексте указано, что срочник демонстрировал повышенную конфликтность с сослуживцами, низкий уровень внушаемости и нетерпимость к подчинению. Также неоднократно получал замечания и выговоры от командиров - молодой человек часто нарушал технику безопасности при обращении с оружием во время учебно-боевых упражнений.

"Стремится занять командную должность, хочет быть сержантом. Обладает выраженными лидерскими качествами. Во взаимоотношениях с командирами способен на грубость. Болезненно реагирует на критику в свой адрес, при этом легко критикует других или нарушает их личное пространство. В общении с другими может проявляться ультимативность, невежливость, беспринципность.

В воплощении собственных целей настойчив, методичен, расчетлив и последователен", - говорилось в заключении комиссии.

Как указано в материалах уголовного дела Следственного комитета РФ, военнослужащий ремонтно-технической базы Шамсутдинов 25 октября около шести вечера расстрелял военнослужащих своей части во время смены караула - сдачи наряда. В результате погибли два офицера и шестеро солдат, передает ФАН.

По данным СМИ, срочник добивал раненых выстрелами в голову. Затем, опустошив одну обойму, он присоединил еще один магазин к автомату и вновь открыл огонь. Когда у Шамсутдинова закончились патроны, он бросился бежать в сторону поселка Горный-1, расстояние до которого составляет около 10 км. По пути молодого человека задержали правоохранители, передает НСН.

Рафаэль Фахрутдинов