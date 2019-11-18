В США начали готовить водителей для грузовой версии JLTV

Источник изображения: YOUCAR/Youtube; Scott Sturkol

Новая версия бронированного транспортного средства для вооруженных сил США Joint Light Tactical Vehicle была замечена во время обучения водителей на военной базе Форт-Маккой в штате Висконсин. Об этом пишет сайт Defence Blog.

Новая модификация (сокращённо UTL) – это двухдверный вариант, первый в своём роде, специально предназначенный для перевозки грузов и защищенных укрытий на современном поле боя. Присутствует усиленная защита против самодёльных взрывных устройств.

Издание со ссылкой на пресс-службу базы сообщает, что обучение водителей для новейшего варианта JLTV в Форт-Маккой началось ещё в мае 2019 года.

Источник изображения: YOUCAR/Youtube; Scott Sturkol

Программа JLTV предназначена для замены устаревающих Humvee по всем вооруженным силам Соединённых Штатов. Предполагается, что JLTV куда более совершенен, чем транспортное средство предыдущего поколения, а его инновационная платформа имеет более надежную механику, диагностику, проходимость, маневренность и широкий потенциал для модернизации.

Производитель – корпорация Oshkosh обещает, что её разработка адаптирована к транспортировке по воздуху вертолетами CH-47 и CH-53, а также самолётами C-130, C-5, C-17 и Airbus A400.