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Деловая газета "Взгляд"

США и Турция совместно оценят влияние С-400 на F-35

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Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара и Вашингтон приступили к оценке потенциального влияния российских систем ПВО С-400 на американские истребители F-35.

"Сегодня мы начали работу по созданию механизма по (оценке влияния) С-400 и F-35. Процесс будет проходить вместе с США", – заявил Калын в эфире телеканала TRT, передает РИА "Новости".

Он уточнил, что С-400 не будет интегрироваться в системы ПВО НАТО.

Калын еще раз напомнил, что Турция "не сделает шагов назад и введет С-400 в действие". "Раньше говорили, что они введут санкции, если мы не откажемся от сделки по С-400. Потом говорили, что введут санкции в тот день, когда С-400 прибудут в Турцию, но этот этап мы тоже прошли. Сейчас говорят, что санкции введут, если мы введем их в активную фазу", – сказал он.

В начале ноября сообщалось, что Россия досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию.

После чего президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что выберет в данной ситуации Эрдоган – 100 млрд долларов и потерю лица или надежность границ и дружбу с Россией.



Анастасия Воробьева

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С-400 Триумф
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