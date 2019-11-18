"Готовься к войне": в России уверены в прекращении СНВ-3

Нарышкин прогнозирует, что договор СНВ-3 ждет судьба ДРСМД

Договор СНВ-3 о сокращении ядерного оружия России и США ждет судьба ДРСМД, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Вместе с тем он отметил, что России стоит улучшать свою обороноспособность. По его словам, если хочется мира, стоит готовиться к войне.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), скорее всего, прекратит свое существование после завершения своего действия, считает глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Печальная судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД, прекратил действие 2 августа) с высокой долей вероятности ожидает Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года", - отметил он в ходе круглого стола в университете "Военмех" в Петербурге.

По его словам, Россия должна укрепить свою обороноспособность в ответ на действия США, которые подрывают систему международной безопасности. "Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов", - обратил внимание Нарышкин.

"В складывающейся тревожной ситуации мы просто обязаны активизировать усилия по укреплению обороноспособности нашей страны. Как говорится, хочешь мира, готовься к войне", - уверен директор СВР.

В 2010 году Москва и Вашингтон подписали ДСНВ на 10 лет. Согласно документу, каждая из сторон должна сократить свои ядерные вооружения так, чтобы уже в 2017 году их суммарные количества не превышали ограничения, прописанные в соглашении. Так, должно быть не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ). Кроме того, ограничения касаются и боезарядов для этих видов оружия. Их количество единиц не должно быть больше 1550. И не более 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Если СНВ-3 не будет заменен последующим соглашением, то не останется договоренностей, которые бы регулировали ядерное вооружение России и США.

Тем не менее он может быть продлен не более чем на пять лет, если обе стороны будут на это согласны.

В России обеспокоены скорым завершением действия СНВ-3. Российская сторона неоднократно призывала американских коллег к продлению соглашения, так как видит в нем единственный путь, помогающий избежать развала контрольных механизмов в ракетно-ядерной сфере.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что "единственным разумным шагом" является продление ДСНВ. Именно это может позволить "не допустить окончательной деградации ситуации в сфере стратегической стабильности".

Однако пока, по его словам, Вашингтон "явным образом" не обращает внимание на обеспокоенность России. Кроме того, США "отказываются объяснять свои планы относительно продления". Тем не менее переговоры между сторонами продолжаются. Так, с 6 по 13 ноября в Женеве состоялась очередная встреча, на которой делегации России и Соединенных Штатов "обсудили практические вопросы, относящиеся к имплементации договора", сообщили в пресс-службе Госдепа США. Детали ведомство не привело.

Известно, что американские власти выступают за включение в список ограничений договора новое российское оружие, которое не попадает под его действие. Об этом в конце октября заявил первый замгоссекретаря США Джон Салливан. Если Россия пойдет на такой шаг, то США подумают, продлевать ли договор, передает РИА "Новости".

Он отметил, что обсуждение продления договора без включения нового вооружения "свяжет руки" США. "Я считаю, что эти вооружения должны быть включены в дискуссию", - сказал Салливан.

Вместе с тем США настаивают на создании трехстороннего соглашения о сокращении ядерного вооружения, включив в сделку и Китай. Однако китайские власти не намерены в этом участвовать.

"Я думаю, что неправильно говорить о трехсторонних переговорах, приглашать Китай присоединиться к разговору США и России о сокращении вооружений. Это лишь повод для Соединенных Штатов выйти из какого-нибудь еще важного международного соглашения", - сказал гендиректор Департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.

В то же время власти Франции призывают стороны СНВ-3 продлить этот договор, передает ТАСС. Во французском МИДе напомнили, что США и Россия "по-прежнему обладают 95% запасов ядерного оружия в мире, и на них лежит основная ответственность по сохранению инструментов контроля над обычными и ядерными вооружениями".

Ранее китайские власти также отметили, что как Россия, так и США, должны сокращать свое ядерное вооружение, так как эти страны обладают большим количеством такого оружия. По словам директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цуна, арсеналы этих стран "настолько велики, настолько больше, чем арсеналы других ядерных государств", что становится естественным, чтобы страны пошли на такой шаг. Вместе с тем он обратил внимание, что в настоящее время можно наблюдать "растущее соперничество", так как США делают все, чтобы превосходить Россию и Китай в военной сфере.

Ангелина Мильченко