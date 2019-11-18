Турецкая армия начала получать зенитный комплекс малой дальности Korkut

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Вооруженные силы Турции начали получать самоходные артиллерийские комплексы ПВО малой дальности Korkut. Компания-разработчик Aselsan поставила Минобороны Турции десять зенитных комплексов. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны по ВПК Исмаил Демир.

Первую опытную систему Korkut, состоящую из двух боевых машин Korkut SPAAG и одной командной машины С2, компания Aselsan поставила турецким сухопутным войскам в октябре 2016 года. Тогда Минобороны заявляло о планах закупить до 2020 года 40 боевых машин и 13 командных. Система предназначена для поражения низколетящих целей – самолетов, вертолетов, беспилотников и ракет.

Система Korkut состоит из одной командной машины и трех зенитных установок. Станция управления огнем с обзорной РЛС (дальность – 70 км), а также дневной/ночной оптико-электронной станцией передает данные о целях зенитным установкам SPAAG. Зенитная установка представляет собой гусеничное шасси ACV-30, на котором смонтирована башня, вооруженная спаренной 35-мм автоматической пушкой, а также РЛС сопровождения (дальность – 30 км) и оптико-электронная станция, предназначенная для захвата целей в любых погодных условия. Башня боевой машины оснащена системой автоматической подачи боеприпасов. Это позволяет в течение 15 секунд переключаться с осколочно-фугасно-зажигательных снарядов на трассирующие (ТР-Т) и боеприпасы воздушного подрыва.

Контракт на поставку 40 комплексов был подписан в 2017 году. Поставки начались в этом году и будут завершены до 2022 года. Эти ЗСУ заменят устаревшие M42A1 Duster. Зенитный комплекс плавающий.