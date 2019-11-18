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Интерфакс-АВН

Цаликов ознакомился с первыми результатами работы военного инновационного технополиса "Эра"

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Руслан Цаликов
Руслан Цаликов.
Источник изображения: МО РФ

Анапа (Краснодарский край). 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Научно-координационный совет военного инновационного технополиса "Эра" может быть утвержден после согласования с министром обороны России в ближайшее время, заявил в пятницу научный руководитель технополиса "Эра", президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Он выступил на совещании в технополисе с участием первого замминистра обороны Руслана Цаликова.

"Практически готов состав научно-координационного совета "Эра", который все будет утверждать. Я думаю, в ближайшее время последует согласование состава с министром и могут утвердить", - сказал Ковальчук во время.

В свою очередь Цаликов отметил, что технополис "Эра" - это место, где "можно давать быстрый результат", поскольку специалисты не ограничены регламентом.

В ходе посещения технополиса Цаликова, замминистра обороны генералу армии Павла Попова и Ковальчука ознакомили с первыми итогами работ дизайн-центр "Эря", где размещены совместные проекты научных рот и научно-исследовательских организаций, а также предприятий ОПК.

"Это не просто дежурная поездка посмотреть этапы строительства, а поручение министра обороны посмотреть первые результаты деятельности", - сказал Цаликов.

По его словам, уже есть что не только показать, но и внедрить. "Эра" начала давать продукцию", - констатировал первый замминистра обороны.

Специалисты "Эры" представили, в чатсности, разработки в области робототехники, программного обеспечения, микроэлектроники, биотехнических систем и технологий.

Технополис "Эра" создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Строительство первой очереди на площади более 170 тыс. кв. м. продолжалось 155 дней. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач: ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии.

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Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
Проекты
Научная рота
Робот
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