Минобороны получит до конца 2021 года 168 боевых БМП-3

Российская армия получит до конца 2021 года 168 боевых машин пехоты - БМП-3. Соответствующую информацию уже разместили на портале госзакупок.

Министерству обороны России поставят машины двумя партиями: в 2020 году - 53 БМП и в 2021-м - оставшиеся 115 машин, сообщает РИА Новости. В протоколе по закупкам определена и цена контракта. Это 14 251 660 729 рублей 22 копейки, включая НДС.

БМП-3 - боевая бронированная гусеничная машина. Ее производят на Курганском машиностроительном заводе. На вооружении - пусковая установка для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами калибра 100 миллиметров, автоматическая пушка с разными типами снарядов, ее калибр 30 миллиметров, пулемет 7,62-миллиметрового калибра. Предназначена БМП-3 для транспортировки военнослужащих, их защищенности и мобильности на поле боя. Машина может передвигаться и по воде.

Светлана Цыганкова