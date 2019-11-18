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Российская газета

Минобороны получит до конца 2021 года 168 боевых БМП-3

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Источник изображения: Кирилл Брага/РИА Новости

Российская армия получит до конца 2021 года 168 боевых машин пехоты - БМП-3. Соответствующую информацию уже разместили на портале госзакупок.

Министерству обороны России поставят машины двумя партиями: в 2020 году - 53 БМП и в 2021-м - оставшиеся 115 машин, сообщает РИА Новости. В протоколе по закупкам определена и цена контракта. Это 14 251 660 729 рублей 22 копейки, включая НДС.

БМП-3 - боевая бронированная гусеничная машина. Ее производят на Курганском машиностроительном заводе. На вооружении - пусковая установка для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами калибра 100 миллиметров, автоматическая пушка с разными типами снарядов, ее калибр 30 миллиметров, пулемет 7,62-миллиметрового калибра. Предназначена БМП-3 для транспортировки военнослужащих, их защищенности и мобильности на поле боя. Машина может передвигаться и по воде.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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