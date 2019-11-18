Россия обменялась шпионами со странами НАТО

Россия, Литва и Норвегия обменялись гражданами, осужденными за шпионаж: на свободу вышли россияне Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, литовцы Евгениюс Матайтис и Аристидас Тамошайтис и норвежец Фруде Берг.

По словам источника "Ведомостей", близкого к руководству одного из силовых ведомств, это первый случай, когда на практике был задействован механизм трехстороннего согласования процедуры освобождения граждан, оказавшихся приговоренными к длительным срокам заключения по тяжкой статье.

Он утверждает, что переговоры об обмене между Москвой и Литвой велись при непосредственном участии спецслужб и дипломатического корпуса более года, но активизировались только после вынесения в Москве приговора Фруде Бергу. После подключения к переговорам норвежских властей, литовский президент Гитанас Науседа дал согласие помиловать Филипченко и Моисеенко, а Владимир Путин сделал аналогичный жест в сторону Матайтиса, Тамошайтиса и самого Берга.

Шансы на двусторонний обмен между Москвой и Литвой в более ранний период практически отсутствовали из-за тяжести обвинения, которое предъявлялось Филипченко: по данным Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ), его шпионские действия были направлены на "проникновение в органы государственной власти Литвы и литовские правоохранительные и разведывательные службы".