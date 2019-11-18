Видео: американские военные опробовали БМП-3 и Т-80

Американские военные не упускают любой возможности познакомиться с бронетехникой России. В частности, на прошедших в Южной Корее учениях солдаты и офицеры армии США смогли оценить БМП-3 и Т-80У. Данные машины были в 90-е годы поставлены в южнокорейскую армию.

Судя по видеозаписям, опубликованным в официальном Twitter бронетанковой бригады Greywolf, американские танкисты испытали ходовые качества построенных в России "летающих танков". Затем, "покатавшись" на полигоне, Т-80У произвели несколько выстрелов.

В комментариях, оставленных под кадрами, говорится, что танкисты остались довольны ощущениями и вдоволь "насладились" ревом реактивных моторов - 1250-сильных газотурбинных двигателей. Отметим, что южнокорейские версии танков Т-80У не сильно отличаются от российских собратьев. Они получили асфальтоходные гусеничные ленты, новые радиостанции и указатели поворота. Для лучшей идентификации на полях учебных сражений башни машин оборудовали специальными экранами, которые установили сзади. Камуфляж на танках стандартный, такой же, как и на имеющейся в войсках на бронетехнике Южной Кореи.

Несмотря на высокие характеристики, корейские танкисты в 2017 году заявили, что испытывают ряд проблем с Т-80У. Прежде всего им не хватает фирменных российских запасных частей для ремонта, также мешает плохая совместимость российских систем связи с американскими стандартами. Однако российские танки оставили в строю, так как полноценной замены им не нашлось.

Кстати

В середине 90-х Германия передала Канаде для испытаний несколько Т-72. Танки использовали в качестве целей при испытании новых снарядов, а также в качестве техники противника на учениях. По словам военнослужащих, Т-72 по сравнению с привычными для канадцев немецкими танками Leopard он был теснее и "грубее", но это совершенно не мешало ему быть грозным оружием.

Николай Грищенко