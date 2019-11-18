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Модернизация "самого страшного оружия Путина в Сирии" утекла в сеть

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Тяжелая огнеметная машина ТОС-1А "Солнцепёк" во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2015"
Тяжелая огнеметная машина ТОС-1А "Солнцепёк" во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2015".
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов
Вероятное изображение российской перспективной тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-2 ("Тосочка").
Источник: @Ninja998998

В Twitter появилось вероятное изображение российской перспективной тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-2 ("Тосочка").

Ранее в сети выкладывался патент с такими же изображениями.


"Изобретение относится к самоходным пусковым установкам, а более конкретно к пусковым установкам с самозагрузкой снарядов. Пусковая установка содержит самоходное шасси и устройство загрузки с краном. На шасси закреплено неподвижное основание с установленной на нем поворотной платформой. На поворотной платформе установлена качающаяся часть с пакетом пусковых направляющих. Устройство загрузки снабжено лотком для снаряда. Лоток имеет узел для установки на пусковой направляющей и узел для установки на грунте", — утверждается в патенте.

В ноябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов заявил, что в 2020 году в России должна завершиться разработка новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2.

В январе 2018 года немецкая газета Stern написала, что огнемет на гусеничном шасси ТОС-1 — "самое страшное оружие Путина в Сирии", а "его залпы уничтожают бункеры и крепости мятежников".

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