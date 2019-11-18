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WarSpot

Ракетный зонтик Европы

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Источник изображения: warspot.ru

Европейский Союз создаёт новый противоракетный щит. Вчера, 14 ноября, европейский ракетный консорциум MBDA объявил о планах создания системы ракет-перехватчиков, которая будет противостоять ракетам, а также истребителям последнего поколения.

TWISTER (Timely Warning and Interception with Space-based TheatER) разрабатывается в качестве перспективной системы ПВО. Неофициально её называют конкурентом американской системе ПВО Patriot и российской С-400. При этом заявленные возможности ракет позволят им перехватывать гиперзвуковые ракеты и глайдеры, крылатые ракеты и даже стелс-авиацию.

Рендер программы TWISTER

Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

Система TWISTER должна быть разработана к 2030 году и станет основной ПВО стран НАТО в Европе. Ключевым подрядчиком выступает MBDA. При этом перспективные ракеты-перехватчики будут иметь наземное, корабельное (в том числе подводное) и воздушное размещение.

"Спектр угроз на европейской территории эволюционирует в сторону более сложных и развивающихся воздушных угроз, особенно в ракетной сфере. Проект направлен на укрепление способности европейцев эффективнее обнаруживать, отслеживать и противодействовать этим угрозам", — говорится в кратком описании проекта TWISTER на официальном сайте PESCO (Совета постоянного структурированного сотрудничества ЕС). Достичь этой цели предполагается "посредством сочетания расширенных возможностей для раннего предупреждения космического базирования и эндоатмосферных перехватчиков". В разработке TWISTER участвуют Франция, Финляндия, Италия, Нидерланды и Испания.

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