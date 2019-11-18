Шойгу сообщил, что на учениях "Центр-2019" отработали новые способы действий войск

Учения прошли с 16 по 21 сентября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Участники стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", прошедших с 16 по 21 сентября, отработали новые формы применения и способы действий войск с учетом сирийского опыта. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги учений с руководящим составом ВС РФ.

"В ходе учений были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии", - сказал Шойгу.

Он отметил, что к учениям привлекался личный состав Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, а также часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

При этом для продолжения эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта была применена отдельная десантно-штурмовая бригада. "Она обеспечивала действия главных сил группировки войск. В результате поставленные задачи выполнены в установленные сроки и с хорошим качеством", - рассказал министр.

Он также напомнил, что в этом году впервые после учений "Запад-81" в полном составе успешно десантирован парашютно-десантный полк и более 200 единиц вооружения и военной техники. "Этого удалось добиться благодаря современным возможностям военно-транспортной авиации. В масштабной операции одновременно участвовал 71 самолет Ил-76", - добавил глава Минобороны.