Угрозы национальной безопасности оценит ИИ

В России создана система по мониторингу кризисных ситуаций

Меры по совершенствованию системы государственного мониторинга состояния национальной безопасности были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России по проблемам стратегического планирования.

На заседании, которое провел секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, присутствовали представители аппарата Совета безопасности РФ, Министерства обороны, МВД, СВР, ФСБ, МЧС, Росгвардии, ФСО, Минюста, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения, Российской академии наук, Счетной палаты и заместители полномочных представителей президента РФ в федеральных округах.

Мониторинг необходим для оперативной выработки решений по реагированию на изменения внешней и внутренней обстановки в стране. А для предупреждения о возникающих угрозах создана информационно-аналитическая система по сбору данных для оценки состояния национальной безопасности, заблаговременного выявления негативных тенденций и кризисных ситуаций, сообщили в Совбезе.

Единая цифровая информационно-аналитическая платформа поддержки государственного управления и стратегического планирования должна обеспечить доступ к статистическим и иным данным, и объединить на основе ситуационных центров информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти. В Совете безопасности подчеркнули важность поддержания взаимосвязи между мониторингом состояния национальной безопасности и мониторингом социально-экономического развития страны. На заседании была отмечена необходимость совершенствования методик оценки состояния нацбезопасности, организации мониторинга на уровне федеральных округов и применения искусственного интеллекта в моделировании кризисных ситуаций.

Эксперты Совбеза считают, что разработка и внедрение инструментов индикативного планирования даст возможность оценивать степень достижения стратегических целей на всех этапах и уровнях стратегического планирования.

Ирина Дронина