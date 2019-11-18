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Десантный корабль Балтийского флота "Мордовия" проходит плановый ремонт

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ЦАМТО, 15 ноября. На ПСЗ "Янтарь" начался плановый ремонт малого десантного корабля на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" Балтийского флота.

После проведения планового ремонта корабль вернется к месту постоянного базирования – г.Балтийск, где после сдачи ряда курсовых задач приступит к выполнению мероприятий боевой подготовки.

В мае этого года ремонт на заводе прошел второй корабль данного проекта – МДКВП "Евгений Кочешков". На заводе был выполнен объем работ по ремонту движительной установки корабля, проведены работы на корпусе, отремонтировано резиновое ограждение. "Мордовия" и однотипный с ним МДКВП "Евгений Кочешков" являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке и состоят на вооружении Балтийского флота.

Справочно:

МДКВП "Мордовия" – малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр". Предназначен для приема с оборудованного или необорудованного берега подразделений морских десантов с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск. Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки, может передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для МДКВП "Зубр" доступно для высадки десантов до 70 проц. общей длины береговой линии морей и океанов мира, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Зубр
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