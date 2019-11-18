Десантный корабль Балтийского флота "Мордовия" проходит плановый ремонт

ЦАМТО, 15 ноября. На ПСЗ "Янтарь" начался плановый ремонт малого десантного корабля на воздушной подушке (МДКВП) "Мордовия" Балтийского флота.

После проведения планового ремонта корабль вернется к месту постоянного базирования – г.Балтийск, где после сдачи ряда курсовых задач приступит к выполнению мероприятий боевой подготовки.

В мае этого года ремонт на заводе прошел второй корабль данного проекта – МДКВП "Евгений Кочешков". На заводе был выполнен объем работ по ремонту движительной установки корабля, проведены работы на корпусе, отремонтировано резиновое ограждение. "Мордовия" и однотипный с ним МДКВП "Евгений Кочешков" являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке и состоят на вооружении Балтийского флота.

Справочно:

МДКВП "Мордовия" – малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр". Предназначен для приема с оборудованного или необорудованного берега подразделений морских десантов с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск. Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки, может передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для МДКВП "Зубр" доступно для высадки десантов до 70 проц. общей длины береговой линии морей и океанов мира, сообщает пресс-служба Западного военного округа.