Войти
ТАСС

В технополисе "Эра" представили первые разработки в микроэлектронике

590
0
+1
Руслан Цаликов
Доклад первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, Москва, 07.11.2017.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

По словам первого замминистра обороны Руслана Цаликова, технополису уже есть что не только показать, но и внедрить

АНАПА /Краснодарский край/, 15 ноября. Дизайн-центр военного инновационного технополиса "Эра", где размещены совместные проекты научных рот и научно-исследовательских организаций, а также предприятий ОПК, представил первые итоги работ в сфере микроэлектроники, робототехники, программного обеспечения и биотехнических систем и технологий.

Разработки были представлены первому замминистра обороны РФ Руслану Цаликову, замминистра обороны генералу армии Павлу Попову, а также научному руководителю технополиса "Эра" Михаилу Ковальчуку.

По словам Цаликова, технополису уже есть что не только показать, но и внедрить. "Эра" начала давать продукцию", - констатировал первый замминистра, отметив, что посещение "Эры" "не просто дежурная поездка", а поручение министра обороны Сергея Шойгу.

В частности, Цаликову показали отечественную разработку "Радиочастотная маркировка", которая позволяет считывать сигналы с радиометок и передавать данные о них на компьютер. Сейчас она проходит апробацию в технополисе, уточнил руководитель лаборатории ПАО "Микрон" (ГК "Элемент") Василий Волосов.

"Здесь мы проводим апробацию, то есть мы проверяем работу готовых систем", - отметил он, пояснив, что подобные полностью отечественные системы впервые представлены в России.

Первому замминистра обороны также представили проект по выявлению генетических нарушений в геноме человека.

"Эра"

Технополис "Эра" создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач - ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии. Сейчас в технополисе ведутся работы по 14 научным направлениям.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
Шойгу Сергей
Проекты
ИТ
Научная рота
Робот
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
15.03.2018
Создание суперкомпьютеров будет одним из приоритетов военного технополиса "Эра"
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
14.04.2017
Сочетание советских традиций с новыми экспериментами принесло Минобороны успех
23.06.2015
Армия и общество: грани соприкосновения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:09
  • 74
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли