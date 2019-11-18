Китай создает рассеивающее покрытие против лазера

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Пентагон намерен провести первые испытания корабельных лазерных систем к концу 2019 года после успешно состоявшегося тестирования на суше. Они, как ожидается, помогут ВМС США бороться с вражескими беспилотниками и даже ракетами с тепловым наведением.

Как шутливо отметил по этому поводу контр-адмирал ВМС Китая Чжан Чжаоджун, густой смог, нависший над китайскими городами, - это наилучшая защита от действия лазеров. Однако Пекин ведет реальные работы в этом направлении, пытаясь создать средство противодействия.

Как сообщает гонконгское издание South China Morning Post, КНР собирается использовать для этого передовые технологии. Китай осуществляет реализацию нескольких исследовательских проектов, в рамках которых разрабатывается специальное покрытие для оружейных систем (в частности, для БПЛА и ракет), которое сделает лазеры уязвимыми. Отмечается, что оно приведет к перенаправлению или рассеиванию луча, тем самым уменьшая его мощность и делая безвредным.

Тем не менее, данная технология не является совершенной, поскольку необходимо знать, какой именно тип лазера будет использовать противник, пояснил профессор Китайской академии наук Хуан Ченгуан. Однако, с его слов, раскрыть характеристики лазера помогут косвенные данные, такие как размер установки, энергопотребление, методы генерации луча.