Каспийскую флотилию усилят береговым комплексом "Бал"

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Противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бал" поступит на вооружение подразделений береговой обороны Каспийской флотилии. Об этом рассказал командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По словам командующего, противокорабельный комплекс "Бал" должен поступить на вооружение флотилии и заступить на боевое дежурство до конца этого года. Это будет уже второй такой комплекс, первый поступил на вооружение Каспийской флотилии в 2011 году.

Планируем, что до конца 2019 года на боевое дежурство заступит береговой ракетный комплекс "Бал"

- заявил Пинчук.

Отметим, что ракетный комплекс береговой обороны "Бал" принят на вооружение в 2008 году. Включается в состав сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья.

В состав одного комплекса входит две машины - командный пункт управления и связи, а также до четырех машин с пусковыми установками, оснащенными противокорабельной ракетой Х-35 с дальностью поражения в 120 км, с ракетой Х-35Э и с ракетой Х-35У - 260 км. На каждой машине по 8 ракет в специальных контейнерах. Кроме того, в состав комплекса входят четыре транспортно-перегрузочные машины, предназначенные для формирования повторного полного залпа.