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Российская газета

"Молотилки", "Грады" и "Альбатросы" взломали оборону боевиков в Идлибе

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Сирийская армия задействовала против террористов на юге Идлиба артиллерию, системы залпового огня и легкие самолеты-штурмовики. Репортаж из района боевых действий обнародовал канал Ruptly.

На первых кадрах мы видим ставшую уже привычной за время этого вооруженного конфликта колесную самоходку "Мустанг" на шасси КамАЗ-5350 с "адской молотилкой" - зенитным орудием С-60.

Впервые такие установки применили в ходе боев в районе Пальмиры в марте 2017 года. До этого подобное оружие, как правило, ставили на "Уралы", а также коммерческие автомобили западных фирм.

57-мм скорострельные пушки хорошо зарекомендовали себя в уничтожении различных наземных целей: укреплений, легкой бронетехники и живой силы противника.

Также были задействованы 122-мм реактивные установки БМ-21 "Град" - одни из основных РСЗО правительственных сил. Кроме систем на шасси Урал-375, в зоне военных действий встречаются и модификации на платформе Урал-4320.

Воздушную поддержку действующих войскам оказывают учебно-боевые самолеты Л-39 "Альбатрос", выполняющие штурмовые задачи. Они способны брать на борт бомбы весом до 500 кг, а также блоки с неуправляемыми ракетами.

По данным сирийского арабского информационное агентство САНА, целью ударов стали скопления и укрепления террористов запрещенной в России террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра". После артиллерийской подготовки и авиационных ударов армейским частям удалось освободить одно из селений в провинции Идлиб и возвышенность Телль-Хазна.


Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
L-39
Град РСЗО
Л-39
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
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