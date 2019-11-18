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В США впечатлились "ядерным взрывом" под Москвой

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Телеканал Звезда / YouTube

Имитационные испытания воздействия ударной волны от ядерного взрыва в подмосковном 12-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны России (Сергиев Посад — 7) не лишены смысла, полагает The Drive.

"В целом дискуссии о ядерном оружии и потенциале для ядерного конфликта снова вошли в моду. Одновременно это может только по-новому подчеркнуть важность испытаний уникальных и впечатляющих эффектов, которые проводят такие организации, как российский 12-й Центральный научно-исследовательский институт", — пишет американское издание.

Таким образом в The Drive прокомментировали репортаж телеканала "Звезда", в котором проверялось, что "будет с легковым автомобилем при воздействии на него взрывной волны, которая эквивалентна той, что возникает при ядерном взрыве".

В октябре испанская газета La Vanguardia назвала мощнейшую в мире советскую термоядерную АН602 ("Царь-бомба", или "Кузькина мать") бесполезной.

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