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Военное обозрение

Экстремальные виражи российского Су-35 среди жилых домов попали на видео

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Источник изображения: topwar.ru

В Сеть был выложен видеоматериал, на котором запечатлены экстремальные виражи российского боевого самолета среди городских построек.

Как утверждается, полеты проходили в небе Владивостока – столицы Приморского края. Именно в его окрестностях, в 9 км от гражданского аэропорта, находится авиабаза Центральная Угловая, в одном из районов города Артем. Здесь размещен 22-й авиаполк. С 2016 года данное подразделение проходило перевооружение на многоцелевые истребители Су-35С. Сейчас они составляют две полковые эскадрильи.

В связи с этим можно сделать вывод о том, что на опубликованном видео запечатлена именно эта модель боевого самолета. Как показано в представленном материале, машина осуществляет полет в жилищном массиве, "скользя" вдоль городских многоэтажек. Вдали, по всей вероятности, виднеются воды залива Петра Великого.

В настоящее время Су-35С оснащены по две эскадрилье 23-го (Дземги, Хабаровский край) и 159-го (Бесовец, Карелия) авиаполков и по одной эскадрилье 22-го (Центральная Угловая, Приморский край) и 790-го (Хотилово, Тверская область) авиаполков. Перевооружение на данный тип истребителя осуществляет пилотажная группа "Русские витязи".

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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Су-35
Су-35С
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