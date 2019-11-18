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Военное обозрение

В составе Северного флота появится морская инженерная бригада

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Источник изображения: topwar.ru

Отдельная морская инженерная бригада появится в составе Северного флота. Решение о формировании бригады уже принято, сообщают "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ.

Министерство обороны РФ приняло решение о формировании в составе Северного флота Отдельной морской инженерной бригады (ОМИБр). Соединение будет развернуто уже в следующем году и будет располагать силами и средствами для выполнения самых разных задач — от строительства и восстановления объектов инфраструктуры до штурма укрепленных позиций.

Бригада будет формироваться в рамках масштабной реформы инженерных войск. Соединение будет являться не только частью обеспечения, а будет считаться самостоятельной боевой единицей, на которую возложены не только строительство инженерных и фортификационных сооружений, но и ведение штурмовых действий.

По имеющейся информации, в штат бригады войдут подразделения понтонеров, саперные подразделения, специалисты по инженерным заграждениям, штурмовые подразделения "инженерного спецназа" и т.д. Бригада будет оснащена соответствующей инженерной техникой.

Как пояснили в Минобороны, офицеров "инженерного спецназа" начали готовить на базе Тюменского высшего военно-инженерного училища только с 2014 года, и сейчас в войска приходят первые лейтенанты, получившие профильное обучение.

Штурмовые подразделения бригады на 100% будут состоять из военнослужащих-контрактников, экипированных костюмами максимальной степени защиты ОВР-3Ш.

По данным пресс-службы, в состав комплекта ОВР-3Ш входят защитный костюм сапера 6-го класса защиты с карманами для размещения боекомплекта, датчиками "свой-чужой", "жив-ранен, убит" и модулем ГЛОНАСС/GPS, защитный шлем, сапёрный мачете, комплект для вышибания дверей, штурмовая лестница, гидравлические кусачки, дисковая пила, гидравлический домкрат, комбинированные ножницы, подрывная машинка и другие средства.

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Россия
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ОВР-3Ш
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