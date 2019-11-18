Во Франции начались лётные испытания беспилотника вертолётного типа VSR700

Источник изображения: Airbus Helicopters

Французские военно-морские силы в скором времени получат на вооружение беспилотники вертолетного типа. Как пишет Flightglobal, европейский консорциум Airbus Helicopters приступил к испытаниям полноценного образца перспективного палубного разведывательного беспилотного вертолета VSR700.

Согласно имеющимся данным, основой для VSR700 послужил пилотируемый двухместный вертолет Guimbal Cabri G2. Беспилотник способен находиться в воздухе до десяти часов без подзарядки и может преодолеть расстояние до 185 км. Грузоподъемность составляет 250 кг, длина — 6,3 м. Диаметр его несущего винта равен 7,2 м, а максимальная скорость VSR700 составляет 160 км/час. В перспективе беспилотник должен войти в состав вооружения кораблей ВМС Франции класса фрегат и эсминец.

Летные испытания в рамках программы создания VSR700 проводятся с 2017 года, однако до сих пор все полеты выполнял оснащенный системами дистанционного управления и автономного полета вертолет Cabri G2. Теперь же специалисты приступили к испытаниям полноценного летного образца беспилотника. Машина получила доработанные системы автоматического полета. В пространстве, где размещались пилоты, размещено бортовое оборудование, а остекленение кабины заменено техническими панелями.

В настоящее время беспилотник совершает полеты на страховочной привязи на юге Франции недалеко от Экс-ан-Прованса. Демонстрационные полеты с палубы корабля намечены на 2021 год.