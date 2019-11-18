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Известия.ru

Нарышкин предрек договору СНВ-3 судьбу ДРСМД

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) может повторить судьбу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в пятницу, 15 ноября, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Печальная судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности с высокой вероятностью ожидает и Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года", — цитирует его "Интерфакс".

Также глава ведомства отметил, что на фоне политики США по прямому подрыву международной безопасности Россия обязана активизировать усилия по укреплению собственной обороноспособности. "Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов", — добавил Нарышкин.

Ранее в этот день сообщалось, что делегации из России и США провели заседание двусторонней консультативной комиссии по выполнению СНВ-3.

Действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

13 октября президент России Владимир Путин рассказал о последствиях непродления договора СНВ-3. По его словам, мир станет не только более опасным, но и менее предсказуемым. Президент отметил, что СНВ-3 на сегодняшний день остается "практически последним инструментом ограничения гонки вооружений".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Несмотря на это, США не поменяли своего решения и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Талисман
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Нарышкин Сергей
Путин Владимир
Проекты
РСМД
СНВ-3
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