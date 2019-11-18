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Деловая газета "Взгляд"

Найдена секретная часть ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"

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Источник изображения: Amir Cohen/Reuters

На территории сектора Газа нашли почти не получившую повреждений часть ракеты-перехватчика Tamir израильской системы противоракетной обороны "Железный купол".

Соответствующие снимки опубликовал в Twitter Джо Трузман – автор информационной рассылки о ситуации на Ближнем Восторке GroundBrief.

Пользователи соцсети в комментариях предположили, что Россия и Иран "будут счастливы" подобной находке, и часть ракеты должна быть продана "по самой высокой цене".


В то же время авторы портала The Drive увидели на фото систему активного радиолокационного самонаведения и неконтактный взрыватель. По мнению журналистов, потеря Израилем такого оружия может способствовать разработке средств противодействия ему.

Это не первая потерянная Израилем ракета. На прошлой неделе Россия захватила в Сирии в неповрежденном виде секретную израильскую ракету ПРО. В ходе исследования выяснилось, что речь идет об усовершенствованной израильской ракете класса "земля-воздух", выпущенной из ракетной системы "Праща Давида".

Утверждается, что ракета была выпущена 23 июля 2018 года. Сирийские силы, отправленные на место происшествия, обнаружили ракету практически неповрежденной – лишь с небольшим уроном от удара. Ракету доставили на сирийско-российскую базу, откуда отправили в Москву для дальнейших исследований.

Ракеты-перехватчики "Пращи Давида" являются самыми дорогими из всех, находящихся на вооружении израильской армии. Местонахождение батарей "Пращи Давида" является военной тайной. "Праща Давида" работает на дальностях до 400 километров и является прямым конкурентом С-400.

Экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что секретная израильская ракета может принести пользу России. А военный эксперт Дмитрий Дрозденко сообщил, что попадание ракеты "Пращи Давида" в руки России ударит по обороне Израиля.


Алина Назарова

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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
Железный купол
Праща Давида
С-400 Триумф
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