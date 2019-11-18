Войти
Известия.ru

США заплатили России почти $4 млрд за полеты на "Союзах"

654
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях "Союз". Об этом говорится в отчете главного инспектора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Пола Мартина, опубликованном на официальном сайте ведомства 14 ноября.

"На июль 2019 года, NASA приобрело 70 мест в "Союзах" стоимостью $3,9 млрд для доставки американских и партнерских астронавтов на станцию и обратно на Землю", — отмечается в документе.

Также в отчете говорится о том, что США, скорее всего, начиная с весны 2020 года, придется сократить число астронавтов на МКС с трех до одного. Эту ситуацию объяснили "задержками в подготовке космических систем Boeing и SpaceX и снижением частоты полетов "Союзов".

По данным NASA, за 20 лет существования МКС к ней было осуществлено 85 пилотируемых полетов российских "Союзов" и американских Space Shuttle, а на станции побывали 239 астронавтов и космонавтов.

Ранее 6 ноября сообщалось, что американская корпорация Boeing представила NASA проект аппарата для высадки астронавтов на поверхность Луны. Модуль носит рабочее название Human Lander System и состоит из двух частей. Одна из них отвечает за высадку на поверхность спутника Земли, другая — за подъем на орбиту.

Предполагается, что аппарат можно будет состыковать с разрабатываемой по заказу NASA окололунной станцией Gateway или космическим кораблем Orion.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Orion КК
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
2020-й год
Луна
МКС
Похожие новости
29.07.2019
Хозяева возвращаются
22.07.2019
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
21.05.2014
NASA полетит без России
06.02.2013
Новый пилотируемый корабль обойдется России в 160 млрд рублей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:04
  • 73
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли