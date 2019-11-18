США заплатили России почти $4 млрд за полеты на "Союзах"

Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях "Союз". Об этом говорится в отчете главного инспектора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Пола Мартина, опубликованном на официальном сайте ведомства 14 ноября.

"На июль 2019 года, NASA приобрело 70 мест в "Союзах" стоимостью $3,9 млрд для доставки американских и партнерских астронавтов на станцию и обратно на Землю", — отмечается в документе.

Также в отчете говорится о том, что США, скорее всего, начиная с весны 2020 года, придется сократить число астронавтов на МКС с трех до одного. Эту ситуацию объяснили "задержками в подготовке космических систем Boeing и SpaceX и снижением частоты полетов "Союзов".

По данным NASA, за 20 лет существования МКС к ней было осуществлено 85 пилотируемых полетов российских "Союзов" и американских Space Shuttle, а на станции побывали 239 астронавтов и космонавтов.

Ранее 6 ноября сообщалось, что американская корпорация Boeing представила NASA проект аппарата для высадки астронавтов на поверхность Луны. Модуль носит рабочее название Human Lander System и состоит из двух частей. Одна из них отвечает за высадку на поверхность спутника Земли, другая — за подъем на орбиту.

Предполагается, что аппарат можно будет состыковать с разрабатываемой по заказу NASA окололунной станцией Gateway или космическим кораблем Orion.