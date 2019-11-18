Европейский перехватчик гиперзвуковых ракет планируют создать к 2030 году

Компания MBDA, занимающая лидирующие в Европе позиции в производстве ракетных систем вооружения, заявила о готовности принять вызов по созданию европейской системы ПРО нового поколения.

Проект TWISTER предусматривает создание противоракеты наземного и морского базирования, способной противостоять существующим и будущим воздушным угрозам, включая гиперзвуковое оружие, сообщает портал "Военное.рф" со ссылкой на Naval News.

12 ноября Совет Европы дал "зеленый свет" проекту TWISTER (Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance) в рамках программы Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO). К этому международному проекту противоракетной обороны уже присоединились пять государств Европы. Ожидается, что новая многоцелевая противоракета должна поступить на вооружение к 2030 году.

Как указывают представители MBDA, будущий перехватчик, действующий в атмосфере Земли, сможет нейтрализовывать широкий спектр угроз, включая маневрирующие баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые и сверхзвуковые крылатые ракеты, планирующие гиперзвуковые блоки, а также истребители нового поколения.

"В конечном итоге система TWISTER станет ключевым вкладом европейских стран в решение задач НАТО в области защиты территории государств, населения и вооруженных сил, – подчеркнули в пресс-службе MBDA. – Объединив свои возможности, страны-члены PESCO получат гарантии безопасности, сохраняя свободу выбора стратегии дальнейшего развития".

Компания планирует задействовать в рамках проекта TWISTER технологии и наработки исследований, проведенных в течение последних пяти лет.

"MBDA с энтузиазмом приветствует решение Совета Европы и обязуется использовать весь свой обширный опыт в области противоракетной обороны для совместной международной научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, – заявил генеральный директор MBDA Эрик Беранже. – Эта разработка станет качественным рывком вперед для всей европейской ракетной отрасли. У нас достаточно возможностей, чтобы реализовать столь сложный проект в сотрудничестве с нашими промышленными партнерами".

TWISTER стал вторым проектом по созданию ракетных вооружений, поддержанным в рамках PESCO: в ноябре 2018 года одобрена программа "За пределами прямой видимости" (Beyond Line Of Sight, BLOS), для которой MBDA предложила свою систему сухопутного боя пятого поколения.

Фото: модель ракеты-перехватчика нового поколения MBDA (Naval News)