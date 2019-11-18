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Корвет "Гремящий" прибыл для госиспытаний на Северный флот

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения государственных испытаний прибыл головной корвет проекта 20385 "Гремящий", построенный на "Северной верфи" в Петербурге.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, на причале корабль встречал командир Беломорской ВМБ контр-адмирал Константин Кабанцов.

В начале ноября стало известно, что "Гремящий" отправился из Балтийска на Северный флот. В военном ведомстве рассказали, что переход в Белое море выполнялся в сложных гидрометеорологических условиях. Плавание стало хорошей проверкой профессиональной подготовки экипажа, отметили в Минобороны.

В северных широтах корвет сопровождал спасательный буксир "Николай Чикер", а также силы Беломорской ВМБ, которые теперь обеспечат испытания "Гремящего" в Белом море.

"Гремящий", головной корвет проекта 20385, заложили на "Северной верфи" в 2012 году, спустили на воду 30 июня 2017 года. В январе 2018 года стартовали швартовные испытания. Заводские ходовые испытания начались в конце апреля 2019 года.

По завершении госиспытаний "Гремящий" вернется на "Северную верфь", где пройдет ревизия корабля и всех его систем. После торжественной церемонии подъема Андреевского флага корвет отправится служить на Тихоокеанский флот.

Водоизмещение "Гремящего" – 2200 тонн, длина – 104 метра, ширина – 13 метров. Скорость – до 27 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль. Экипаж – 99 человек. В состав вооружения входят универсальный корабельный стрелковый комплекс (УКСК) с возможностью применения всего семейства ракет "Калибр" и "Оникс", ЗРК "Редут", 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных арткомплекса АК-630М, а также противолодочный комплекс "Пакет".

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Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Гремящий
П-800 Оникс
УКСК
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