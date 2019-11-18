Израиль потерял "Железный купол"

В Секторе Газа обнаружили практически не получившую серьезных повреждений часть ракеты-перехватчика Tamir ("Тамир") израильской системы противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome ("Железный купол"). Соответствующие снимки опубликованы в Twitter.

В комментариях к твиту пользователи отмечают, что Россия и Иран были бы рады заполучить подобные элементы себе.

В американском издании The Drive на фотографиях части ракеты разглядели систему активного радиолокационного самонаведения и неконтактный взрыватель. Там же отмечается, что потеря Израилем такого оружия может способствовать разработке средств противодействия ему.

В ноябре текущего года китайский портал Sina сообщил о попадании к российской стороне получившей "незначительные повреждения" ракеты израильского комплекса ПРО David's Sling ("Праща Давида").

В ноябре 2017 года Израиль завершил испытания морской версии Iron Dome.

Наземная стационарная версия тактической системы ПРО Iron Dome состоит из центра управления, радара и трех пусковых установок по 20 противоракет в каждой. Комплекс предназначен для перехвата ракет дальностью полета от 4 до 70 километров.