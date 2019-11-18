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ЦАМТО

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на выставке в Дубае более двадцати моделей продукции военного назначения

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ЦАМТО, 15 ноября. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2019, которая пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ).

Соэкспонентами Концерна выступят пять его дочерних предприятий. На экспозиции холдинг представит модели зенитных ракетных систем (ЗРС) и комплексов различной дальности, а также радиолокационных станций (РЛС). Выставочная площадь, занимаемая Концерном, будет разделена на 6 тематических зон.

Как сообщили в пресс-службе АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", в общей зоне вниманию гостей будет предложен презентационный фильм о деятельности холдинга и возможностях выпускаемой им продукции. Видеоматериалы будут демонстрироваться на большом плазменном экране.

В зоне зенитных ракетных систем большой дальности посетители увидят модели средств из состава зенитной ракетной системы "Антей-2500": командный пункт, РЛС кругового обзора, РЛС секторного обзора, многоканальную станцию наведения ракет, пусковую и пуско-заряжающую установки.

В зоне зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности – модели средств из состава ЗРК "Викинг": пункт боевого управления, станцию обнаружения целей, самоходную огневую установку, пусковую установку.

В зоне зенитных ракетных комплексов малой дальности будут представлены модели ЗРК "Тор-М2Э", "Тор-М2К" и "Тор-М2КМ".

В зоне радиолокации вниманию гостей будет представлен модельный ряд средств наблюдения за воздушным пространством: РЛК 55Ж6МЕ, РЛС 55Ж6УМЕ, РЛС 1Л125Е, РЛС 1Л121Е, РЛС 1Л122-1Е. Впервые за рубежом Концерн представит РЛС наблюдения космических объектов "Сула" (в виде модели).

Наконец, в шестой зоне гости форума смогут ознакомиться с материалами о ЗРК морского базирования.

Все разделы экспозиции будут сопровождаться демонстрационными видеороликами; на информационных стендах и стойках посетителям стенда холдинга будут доступны буклеты, проспекты, DVD-диски с видеоматериалами о Концерне ВКО "Алмаз-Антей" и его продукции. Международная выставка в Дубае станет для Концерна очередной площадкой для проведения активной работы в сфере военно-технического сотрудничества.

"В рамках этой выставки мы планируем проинформировать потенциальных заказчиков о технологических возможностях Концерна по разработке, изготовлению, послепродажному сервисному обслуживанию, модернизации, ремонту и утилизации систем, комплексов и средств ПВО, а также о возможностях Концерна как российского субъекта ВТС на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения и о модельном ряде продукции военного назначения Концерна, разрешенной к поставке инозаказчику", – отметил заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Tор-М2
С-300В
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Тор ЗРК
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