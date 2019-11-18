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ЦАМТО

В Китае началось строительство третьего УДК класса "Тип-075"

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ДВКД Тип 075
Китайский ДВКД Тип 075 (предположительный рисунок).
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 15 ноября. Судя по коммерческим спутниковым снимкам, на судоверфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding (подразделение China State Shipbuilding Corporation – CSSC) в Шанхае началось строительство третьего универсального десантного корабля (УДК) класса "Тип-075", предназначенного для ВМС НОАК.

По информации Jane's Defence Weekly, корпус третьего УДК находится на этапе сборки в сухом доке рядом со вторым строящимся судном класса "Тип-075".

Как сообщал ЦАМТО, на начальном этапе проекта ВМС НОАК намерены построить три УДК класса "Тип-075". Спуск на воду головного УДК серии состоялся на предприятии Hudong-Zhonghua Shipbuilding 25 сентября 2019 года. Сборка корпуса заняла около 9-10 месяцев. В настоящее время судно пришвартовано у причала на предприятии, где оснащается оборудованием в преддверии начальных ходовых испытаний. Сборка второго УДК началась летом 2019 года. Предполагается, что постройка третьего корабля серии началась в октябре 2019 года.

Вывод о начале постройки третьего УДК серии эксперты делают на основании сравнения длины строящихся корпусов. Так, в настоящее время длина корпуса второго строящегося УДК составляет около 200 м. Учитывая, что длина новой секции составляет около 50 м, ее нельзя использовать для завершения второго корпуса с учетом общей длины 235 м.

Точные характеристики УДК пока не раскрывались. Как предполагается, длина корабля составляет около 235 м, ширина – 36 м, осадка – 8,5 м, водоизмещение – около 40 тыс. т. Расчетная скорость УДК составляет 23 узла, дальность плавания на скорости 15 узлов – около 10 тыс. морских миль. На корабле могут разместиться до 1500 морских пехотинцев и более 70 ед. техники. Предполагается, что УДК "Тип-075" сможет нести от 20 до 30 транспортных и ударных вертолетов нескольких типов (Z-8, Z-9, Z-18, Ка-28, Ка-31), возможно, и корабельный вариант нового Z-20.

Как сообщалось ранее, трехкоординатная РЛС "Тип-382" была установлена на головном УДК "Тип-075" за две недели до спуска на воду. Еще одна РЛС, предположительно, будет использоваться для управления действиями вертолетов.

На борту установлены две пусковые установки ЗРК малой дальности HHQ-10, а также два ЗАК ближнего рубежа, предположительно, "Тип-1130", пусковые установки ложных целей. Другое вооружение, вероятно, устанавливаться не будет.

Исходя из графика строительства первого УДК, второй корабль, вероятно, будет спущен на воду уже в марте 2020 года, а третий – в июле 2020 года.

Сроки принятия всех трех УДК на вооружение будут зависеть от возможностей предприятия, а также продолжительности испытаний головного корабля нового типа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
HQ-10
Ка-28
Проекты
2020-й год
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