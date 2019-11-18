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Военное обозрение

ВВС ВСУ получили очередной "модернизированный" истребитель МиГ-29

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы ВСУ получили очередной модернизированный истребитель МиГ-29. Модернизация и ремонт самолета произведены на ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод". Об этом сообщает официальный портал Минобороны Украины АрміяInform со ссылкой на командование Воздушных Сил.

Львовский авиаремонтный завод передал ВВС ВСУ истребитель Миг-29, прошедший ремонт и модернизацию. Как заявили на предприятии, самолет получил капитально отремонтированные двигатели, улучшенную радиолокационную станцию и систему спутниковой навигации. Сообщается о "значительно расширенных возможностях контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем". Данная модернизация, по словам специалистов завода, позволит прослужить самолету не менее восьми лет.

Самолет был принят инженерным составом авиационной части и убыл к месту дислокации.

Как ранее сообщалось, Украина не может самостоятельно провести соответствующую модернизацию имеющегося парка истребителей МиГ-29 по причине разрыва всех экономических связей с Россией. Особые проблемы Украина испытывает из-за невозможности закупать радиолокационное оборудование в России. А в связи с тем, что легкий истребитель МиГ-29 является основной машиной украинских ВВС, проблема с его ремонтом и модернизацией встала очень остро на фоне невозможности приобретения новых самолетов.

Как пояснил высокопоставленный источник в ВСУ, любая "модернизация", о которой на Украине объявляется с помпой, носит условный характер. В действительности самолету продлевают летную годность подручными средствами.

Как ранее сообщали украинские СМИ, всего Украина владеет около 45 истребителями МиГ-29 в модификациях МУ и МУ1. Все они должны быть модернизированы до уровня МУ2, который позволяет применять управляемые ракеты класса "воздух—поверхность" и корректируемые бомбы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
МиГ-29
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