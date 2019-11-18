В США обратили внимание на "бомбовую маркировку" F-35, наносивших удары в Афганистане

Источник изображения: https://twitter.com/DLAMNscw

В американских СМИ появились материалы, в которых заявлено, что истребители F-35 совершили больше боевых вылетов с нанесением ударов по боевикам в Афганистане, чем об этом сообщалось официально. Речь идёт об истребителях пятого поколения F-35B, которые принадлежат Корпусу морской пехоты (КМП) США.

Ранее сообщалось, что F-35 были задействованы в двух случаях нанесения ударов с воздуха по позициям боевиков в Афганистане.

В Твиттере пишут о появлении фотографий, на которых видна "бомбовая маркировка" в передней части F-35B КМП США. Это изображения авиабомб, нанесённые американскими лётчиками после выполнения боевых задач. "Бомбовая маркировка" выполнена в два ряда и соответствует двум видам авиационных боеприпасов.

В издании Aviationist предполагают, что указано использование авиационных бомб LGB с лазерным наведением на цель, а также бомб GBU-32 JDAM (всепогодные корректируемые).

Утверждается, что для нанесения ударов по террористам в Афганистане американцы задействовали возможности авианесущего флота. Так, F-35B, как заявлено, поднимались с борта универсального десантного корабля Essex (LHD 2). Этот корабль в составе группировки кораблей ВМС США выполнял боевые задачи в Индийском океане в сентябре 2018 года. На хвостовом операции самолёта видно обозначение боевого корабля, в состав авиакрыла которого он входит.

Источник изображения: https://twitter.com/DLAMNscw

Из заявления американских военных экспертов:

То число авиабомб, которое отражено на F-35B Корпуса морской пехоты, даёт повод предположить, что число боевых вылетов в Афганистан было больше тех двух, о которых говорили ранее.