Концерн "Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

Предприятие приступило к выполнению заказа 2020 года

ИЖЕВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) в 2019 году досрочно исполнил государственный оборонный заказ (ГОЗ) по ключевым для Минобороны РФ изделиям, сообщается в пятницу на сайте группы компаний "Калашников".

В рамках ГОЗ "основная производственная площадка группы компаний "Калашников" - АО "Концерн "Калашников" - досрочно закрыла свои обязательства по ключевым для Министерства обороны России изделиям, среди которых, в том числе, автомат АК-12", сказано в сообщении.

Уточняется, что предприятие приступило к выполнению заказа 2020 года. "Такой результат стал возможен во многом благодаря слаженной работе на местах и высокой культуре производства", - цитирует пресс-служба гендиректора группы "Калашников" Дмитрия Тарасова.