"Глаза в небе": НАТО обновит флот самолетов радиолокационной разведки

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Североатлантический альянс намерен приступить к поэтапному списанию самолетов дальней радиолокационной разведки. Завершить данный процесс планируется к 2035 году. С соответствующим заявлением выступил Йенс Столтенберг.

Со слов генсека НАТО, машины данной специализации являются "нашими глазами" в небе. Новые самолеты ДРЛО будут отличаться улучшенными характеристиками за счет оборудования автономными системами, широкого внедрения искусственного интеллекта и наличия массивного объема данных.

Как пояснил Столтенберг, машины обозначенного типа внесли существенный вклад в ходе патрулирования неба после терактов 2011 года, во время проведения операции в Афганистане и на Ближнем Востоке в рамках разгрома "Исламского государства" (запрещено в России).

В настоящее время американский флот АВАКСов представлен более тридцатью машинами. Боевое дежурство несут модели E-3, 10 E-3C, 22 E-3B, E-2C. На этом фоне возможности России значительно скромнее: в рядах ее авиации проходят службу около двадцати самолетов модели А-50, включая его улучшенную модификацию А-50У. На замену данной устаревшей машины создается А-100. Первый полет он совершил в ноябре 2017 года.