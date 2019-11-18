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Военное обозрение

Латвийскую армию назвали самым слабым звеном в обороне Прибалтики

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Источник изображения: topwar.ru

Латвийскую армию назвали самым слабым звеном в обороне Прибалтики и обвинили в неспособности защитить территорию собственной республики. С таким утверждением выступил бывший командующий силами обороны Эстонии Антс Лаанеотс в эфире телеканала LTV7.

По словам Лаанеотса, профессиональная армия Латвии слишком мала и латвийское правительство тратит слишком много средств на содержание "шести тысяч профессиональных военных". Он считает, что шеститысячная армия даже при поддержке латвийских добровольческих формирований, не способна справиться с защитой собственной территории от "восточного соседа". Такая ситуация особенно опасна, поскольку "Россия начала перевооружение и очевидно готовится к какой-то агрессии".

Шесть тысяч солдат в вопросах обороны Латвии ничего не решат. Если даже добавить к ним 8 или 11 тысяч добровольцев, то это все равно ничего не решает

- заявил он.

Эстонский политик посоветовал Латвии поменять армию, восстановив всеобщую воинскую обязанность и добавить к контрактной срочную службу, приведя в пример эстонскую армию. Он отметил, что в резерве эстонской армии находится около 70 тысяч человек и еще 26 тысяч служат в добровольных вооруженных организациях.

Скажу честно, Эстония и Литва считают Латвию самым слабым звеном в обороне стран Балтии

- заключил он.

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Страны
Латвия
Литва
Россия
Эстония
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1 комментарий
№1
18.11.2019 10:50
Зашибись! А могучая армия армия Эстонии не только остановит орды агрессора но и погонит их вспять!
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