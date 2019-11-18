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Деловая газета "Взгляд"

Ростех продал в Италию прицелы для стрелкового оружия

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Прицелы
Малогабаритные ночные прицелы «Швабе».
Источник изображения: Швабе

Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) поставил оптические прицелы для гражданского и спортивного стрелкового оружия в Италию, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Итальянская сторона закупила семь моделей гражданских прицелов Новосибирского приборостроительного завода", – передает РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

Там добавили, что для установки на популярное российское оружие "Сайга", "Вепрь" и "Тигр" итальянская сторона выбрала прицелы ПО6х36, ПО3-9х24, ПО4х24 и их модификации из серии "Военная классика". Корпуса прицелов изготовлены из авиационного алюминия и имеют полимерное покрытие, обеспечивающее защиту от механических повреждений.

Кроме того, в Италию были поставлены и новинки – прицелы ПО1х20А, ПО4-12х36П, ПО1/4 и ПО1,5/6 с креплением, в том числе на планку Пикатинни.

"Ранее прицелы уже поставлялись в Италию, где получили высокую оценку среди экспертов и любителей отрасли. Устройства пользуются спросом, поэтому мы заинтересованы в расширении присутствия продукции на этом рынке", – заявил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Напомним, ранее специалисты "Швабе" изготовили 17 комплектов облегченных главных и вторичных зеркал с асферической формой с высокой точностью для сети телескопов-роботов американской обсерватории Las Cumbres.



Дмитрий Зубарев

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