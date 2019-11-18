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Военно-промышленный курьер

Американцы оставили ВС России тренажерный зал и ВПП

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Источник изображения: vpk-news.ru

На месте бывшей военной базы США в сирийском Метрасе (провинция Алеппо) на севере арабской республики создадут центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей. Полевой аэродром в районе перешёл под контроль правительственных сил Сирийской Арабской Республики.

На земле под охрану важный объект взяли подразделения российской военной полиции. В настоящее время саперы проверяют объект на отсутствие взрывоопасных предметов, передаёт ТК "Звезда".

Ещё несколько дней назад по этим дорогам ездили американские "Хаммеры", а сейчас на взлётно-посадочную полосу приземляются вертолёты ВКС России. Территория огромная, местная авиабаза "Сиррин" была одним из самых крупных военных объектов ВС США на сирийской территории. Ранее её покинули около сотни грузовиков. Были слышны взрывы - американцы старались уничтожить то, что не смогли забрать с собой.

"Зашли на базу, взяли внутренний и внешний периметр под охрану. Выставили стационарные посты. Парные патрули выставлены. Сейчас сапёры смотрят и проходят по каждому зданию, не оставлены ли какие-то взрывоопасные вещества, и вообще нет ли здесь для нас каких-то сюрпризов", - рассказал старший инспектор военной полиции ВС РФ.

Практически нетронутым остался тренажёрный зал, на грунтовую взлётно-посадочную полосу (ВПП) базы ещё могут садиться транспортные самолёты. Это важно, так как сюда будут доставлять гуманитарные грузы. Именно здесь продуктовые наборы, одежду, предметы личной гигиены будут хранить и сортировать, чтобы потом раздавать местным жителям.

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