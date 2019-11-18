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Военно-промышленный курьер

МДКВП "Мордовия" примерит новую "юбку"

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" начался плановый ремонт малого десантного корабля на воздушной подушке.

Будет проведен ремонт оборудования воздушных винтов, топливных цистерн и днища МДКВП, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Также предстоит установить новое гибкое ограждение – так называемую "юбку" десантного корабля, под которой и создается воздушная подушка.

МДКВП проекта 12322 "Зубр" предназначен для высадки десантников и боевой техники с огневой поддержкой десанта. Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки может передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника.

Отметим, что в мае на заводе "Янтарь" плановый ремонт прошел второй корабль данного проекта – МДКВП "Евгений Кочешков". Входящие в состав БФ "Мордовия" и "Евгений Кочешков" – самые большие в мире десантные корабли на воздушной подушке.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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Зубр
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Проекты
12322 Зубр
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