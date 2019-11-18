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Российская газета

В Крыму посочувствовали испуганному "Калибрами" командующему ВМС Украины

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Источник изображения: rg.ru

Командующему военно-морских сил Украины, который печалится из-за ракет "Калибр" в Черном море, можно только посочувствовать, заявил в комментарии "РГ" депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее пресс-служба минобороны Украины передала слова командующего ВМСУ Игоря Воронченко, который выразил недовольство тем, что боевой потенциал Черноморского флота России значительно вырос после поступления кораблей с ракетнымм комплексами "Калибр".

- Я понимаю господина Воронченко, который откровенно печалится, что Россия развивает свой флот. Ему такие виды вооружений только по праздникам снятся, а в суровые будни остается чужие ракеты подсчитывать, ведь свои только в докладах летают и попадают в цель, - сказал Белик.

Депутат считает, что украинские политики сами спровоцировали усиление обороны южных рубежей России своими агрессивными нападками и провокациями.

- Слушая такие заявления, хочется спросить: а чего они ожидали? - удивляется политик. - Украинские политики на пару с союзниками по НАТО ежемесячно грозят ракетными ударами по нашим городам, обещают потопить наш флот, захватить Севастополь, а теперь плачут, что мы нарастили оборонный потенциал.

Справка "РГ"

На вооружение Черноморского флота с 2014 года поступили более 10 кораблей, вооруженных ракетами большой дальности "Калибр". Это новейшие фрегаты проекта 11356, подводные лодки модернизированного проекта 636.3 "Варшавянка" и малые ракетные корабли серии "Буян-М".


Юлия Крымова (Севастополь)

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Страны
Польша
Россия
Украина
Проекты
1135 Буревестник
21631 Буян-М
636.3
877 Палтус
NATO
Калибр КР
ЧФ
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