Российские испытания с имитацией ядерной взрывной волны оценили в США

В США оценили уникальные испытания российской бронетехники "ядерной" взрывной волной.

В издании The Drive проявил интерес к репортажу телеканала "Звезда". Журналисты побывали в 12-ом ЦНИИ, самом закрытом научно-исследовательском институте российской армии. Здесь изучают влияние различных поражающих факторов ядерного взрыва на технику.

В частности, сымитировать действие взрывной волны помогает 112-метровая ударная труба УТ-5000 (ее диаметр пять тысяч миллиметров).

На одном конце трубы взрывают тротил, что позволяет создать сфокусированную ударную волну, которая выходит с другой стороны.

Автор отмечает, что она бывает такой сильной, что порой просто сдувает автомобиль.

Эффект являются масштабируемым. Это означает, что персонал на площадке может увеличивать или уменьшать силу взрыва в зависимости от требований теста.

На сей раз тестировали командный пункт роботизированного комплекса "Кунгас". Это бронированная машина на базе КамАЗа, откуда происходит управление семейством боевых роботов.

Внутрь для максимальной реалистичности усадили специальные манекены. Они позволят понять, какой урон от взрывной волны получит человек.

Судя по видео, машина достаточно стойко перенесла испытания. Впрочем, о результатах теста журналисты расскажут позже в одной из "Приемок".

Автор отмечает, что наличие средств, позволяющих воссоздать эффекты ядерного оружия, не используя его в реальности, крайне необходимы.

Аналогичными испытаниями занимаются и в Соединенных Штатах. Например, в Национальной лаборатории Сандия Министерства энергетики США тоже есть ударная труба. Правда, она гораздо короче - около десяти метров.

Журналист напоминает, что у России и Соединенных Штатов крайне ограниченные возможности для проведения испытаний настоящий ядерных эффектов.

В 1963 году Советский Союз и США подписали Договор о запрещении наземных ядерных испытаний.

И все же обозревателю кажется тревожным, что подобные видео появляются на фоне растущей напряженности между Россией и США из-за разработки ядерного оружия и модернизации арсеналов.

Олег Корякин