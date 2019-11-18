Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети

Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку. По всей видимости, перед нами новейшая тяжелая огнеметная система "Тосочка" или, как ее еще называют, ТОС-2, которая будет обладать рядом преимуществ по сравнению с техникой предыдущих поколений.

Do you think Russians have a wheeled TOS-1 / TOS-2 or other MLRS projects? pic.twitter.com/fuG72HAyy7 — Caesar (@Ninja998998) 14 ноября 2019 г.

Так, если ранее тяжелые огнеметы сопровождались транспортно-заряжающими машинами, выполненными на гусеничных или колесных шасси, то сейчас ТОС получат возможность самостоятельно пополнять боекомплект. Для этого на них смонтировано специальное крановое оборудование.

Это существенно упростит эксплуатацию, сделает систему еще более мобильной.

Судя по рисункам, новая огнеметная система будет выполнена на платформе трехосного автомобиля повышенной проходимости Уральского автомобильного завода.

Как сообщалось, в настоящее время завершается разработка такого оружия. По неподтвержденным данным, первые образцы примут участие в Параде на Красной площади 9 мая 2020 года.

Россия является единственной страной мира, где разрабатывается и выпускается такая техника. Свои уникальные характеристики она продемонстрировала в ходе вооруженных конфликтов в Ираке и Сирии.

Алексей Брусилов