Войти
Российская газета

Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео

480
0
+1

15 ноября 1722 года по указу российского императора Петра I в Астрахани был основан военный порт, который на несколько столетий стал базой для Каспийской флотилии. Российские корабли взяли на себя защиту купеческих караванов, рыбаков и побережья от пиратских нападений персидских и среднеазиатских разбойников.

В честь 297-летия Минобороны РФ подготовило ролик о боевой мощи и новом облике Каспийской флотилии.

Сегодня основу флотского соединения представляют ракетные и артиллерийские корабли, которые могут действовать и в морской и речной зоне. Из Каспия ракетные комплексы "Калибр-НК" позволяют уничтожать надводные и наземные цели даже в акватории Средиземного моря. В 2015 году корветы "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Углич" и "Дагестан" нанесли удар "Калибрами" по объектам террористов в Сирии. Всего было выпущено 26 крылатых ракет, которые поразили 11 целей. Ракеты "Калибр" могут летать на сверхзвуковых скоростях на высоте от 50 до 150 метров и на расстояние свыше 2000 километров.

В нынешнем году моряками Каспийской флотилии выполнено более 500 боевых упражнений с применением оружия по морским, береговым и воздушным целям. Успешно выполнил ракетную стрельбу высокоточным оружием комплекса "Калибр" в ходе учений стратегических сил "Гром-2019". Наибольшее испытание выпало на долю малых ракетных кораблей "Град Свияжск" и "Великий Устюг". Они совершили переход из Каспийского моря по внутренним водным путям в Черное море и, миновав Босфор и Дарданеллы, присоединились к группировке кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Кстати

Первая попытка строительства регулярного морского флота для Каспия была предпринята в 1634 году. Немецкие купцы Толштинской торговой компанией получили от царя Михаила Федоровича разрешение на торговлю с Персией. Через два года корабельный мастер Кородес с помощью русских плотников построил трехмачтовый корабль "Фридрих", длиною в 120 футов. Судно имело плоское дно и 24 весла. На этом корабле толштинский посол Адам Олеарий совершил переход из Нижнего Новгорода в Астрахань, а затем отправился в Иран. Однако "Фридрих" выйдя в Каспийское море вскоре сель на мель у берегов Дербента и не выдержав бури погиб.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Иран
Россия
Сирия
Продукция
3М-54
Club-N
Град Свияжск
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Калибр КР
КФ
Похожие новости
08.04.2019
Война на море в XXI веке
14.07.2017
Малый ракетный козырь. Каспийские "Буяны" способны дать бой даже крейсеру
06.06.2017
Шойгу лично провел тренировку с экипажем корабля, наносившего удар по ИГ*
31.08.2016
Разбор "Калибров"
09.10.2015
Каспий стал театром военных действий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:09
  • 74
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли