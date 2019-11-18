Новые поставки военных грузовых автомобилей КамАЗ во Вьетнам

Как сообщил вьетнамский ресурс baodatviet.vn , Вьетнамская Народная Армия (ВНА) получила из России новую крупную партию военных грузовых автомобилей КамАЗ в вариантах "КамАЗ-65224" и "КамАЗ-43119" с колесной формулой 6х6.

Один из полученных Вьетнамской Народной Армией (ВНА) из России военных грузовых автомобилей "КамАЗ-43119" с колесной формулой 6х6 (с) baodatviet.vn

Один из полученных Вьетнамской Народной Армией (ВНА) из России военных грузовых автомобилей "КамАЗ-65224" с колесной формулой 6х6 (с) baodatviet.vn