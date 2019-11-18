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Израильский флот заменит ракетные катера проекта Saar 4.5 новыми корветами

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Израильская частная судостроительная компания Israel Shipyards Ltd. 13 ноября 2019 года сообщила, что подписала соглашение с министерством обороны Израиля на проектирование перспективного малого корвета для замены в составе ВМС Израиля больших ракетных катеров проекта Saar 4.5. Новый корвет будет разработан на основе продвигаемого Israel Shipyards на экспорт корвета проекта Saar 72 и получит название тип Reshef. Последующее строительство корветов нового типа Reshef будет также вестись на верфи Israel Shipyards в Хайфе, хотя пока что нет данных, сколько новых корветов будет построено.

Предварительное проектное изображение перспективных израильских малых корветов типа Reshef на основе проекта Saar 72 (с) Israel Shipyards

Сейчас в составе ВМС Израиля находятся восемь больших 430-тонных (по стандартному водоизмещению) 62-метровых ракетных катеров проекта Saar 4.5 (типа Hetz), также построенных Israel Shipyards и введенных в строй в 1981 по 2003 годы (три из этих катеров представляют собой радикально модернизированные катера проекта Saar 4 прежнего типа Reshef постройки еще 1970-х годов). Вместе с тремя корветами американской постройки проекта Saar 5, ракетные катера проекта Saar 4.5 составляют основу боевого потенциала надводных сил израильского флота.

О планах ВМС Израиля заказать корветы проекта Saar 72 (и даже о якобы уже ведущемся их строительстве) неоднократно сообщалось в последние несколько лет, но реально только сейчас последовал контракт на проектирование варианта этого корвета для израильского флота.

Предварительно сообщается, что корвет нового проекта Reshef на основе проекта Saar 72 будет иметь стандартное водоизмещение около 800 тонн (то есть почти вдвое больше, чем у ракетных катеров проекта Saar 4.5), длину 72 м и ширину 10,25 м. Двухвальная энергетическая установка в составе двух дитзельных двигателей MTU 16V1163M94 V16 мощностью 5920 кВт обеспечит максимальную скорость хода около 30 узлов. Дальность плавания экономическим ходов (18 уз) составит 5500 миль, а автономность - 21 сутки. Экипаж составит 50 человек с возможностью размещения 20 дополнительных человек (спецназ, досмотровые группы и т.д.)

Новые корветы будут оснащены многофункциональным радиолокациионным комплексом IAI Elta EL/M-2258 ALPHA (Advanced Lightweight Phased Array Naval Radar) с АФАР, с 2017 года устанавливаемым в ходе модернизации на ракетные катера проекта Saar 4.5 и корветы проекта Saar 5 израильского флота. Вооружение новых корветов типа составят, как сообщается, зенитный ракетный комплекс Barak 8, восемь пусковых установок новых противокорабельных ракет IAI Gabriel 5, 76-мм артиллерийская установка Leonardo Super Rapid, две 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки, 324-мм торпедные аппараты для противолодочных торпед. Возможно размещение контейнеризированных систем и есение беспилотных летательных аппаратов. Корабль будет иметь развитые средства РЭБ.

Предположительно, первым заказчиком корветов проекта Saar 72 выступил Азербайджан, заказавший два корабля со сборкой на верфи в Тюркане в Баку.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Израиль
США
Продукция
Barak-8
Компании
ELTA
IAI
Israel Shipyards
Leonardo
Проекты
АФАР
БПЛА
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1 комментарий
№1
18.11.2019 10:33
Учись, ,,Каракурт"!
0
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