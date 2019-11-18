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ЦАМТО

Египет вряд ли поддастся шантажу США и закупит Су-35

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ЦАМТО, 15 ноября. Египет, являющийся сегодня одним из ведущих импортеров российского оружия, вряд ли поддастся американскому шантажу и закупит истребители Су-35, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее газета Wall Street Journal опубликовала статью, согласно которой Пентагон и Госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта о возможности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35. По информации издания, в отправленном 13 ноября письме госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждали египетского министра обороны отменить сделку по российским Су-35.

"США не готовы к честной конкурентной борьбе на мировом рынке вооружений и снова прибегают к порочной практике давления на суверенное государство, которое выбирает лучшее оружие для своей защиты. Уверен, что Египет на него не поддастся, и один из лучших в мире многофункциональных истребителей поколения 4++ поступит на вооружение этой страны", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО отметил, что сегодня военно-техническое сотрудничество РФ и Египта развиваются успешно. Преимущество российского оружия над продукцией конкурентов регулярно подтверждается, в том числе на прошедших недавно российско-египетских учениях противовоздушной обороны "Стрела дружбы-2019".

"Каир сегодня – один из главных покупателей российского оружия, недавно прошли масштабные совместные учения ПВО "Стрела дружбы-2019", в ходе которых были смоделированы атаки беспилотников, подобные недавнему нападению хуситов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. В отличие от американских Patriot, российские комплексы Бук-М2Э и Тор-М2Э успешно отработали поражение целей, имитировавших БЛА противника", – сказал собеседник агентства.

По неофициальным данным, контракт с Египтом на поставку Су-35 был подписан в 2018 году на сумму более 2 млрд. долл. Он предусматривает поставку ориентировочно в 2020-2022 гг. 24 истребителей Су-35 и средств авиационного поражения к ним.

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Египет
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Саудовская Аравия
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Продукция
Patriot ЗРК
Tор-М2
Бук-М2
Су-35
Проекты
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Военные учения
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