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ТАСС

Итальянские стрелки будут использовать российские прицелы производства "Швабе"

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Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Швабе"

В холдинге сообщили, что итальянская сторона закупила семь моделей прицелов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Италия закупила оптические прицелы холдинга "Швабе" (входит в Ростех) для гражданского и спортивного оружия. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе "Швабе"

"Итальянская сторона закупила семь моделей гражданских прицелов Новосибирского приборостроительного завода. Для установки на популярное российское оружие "Сайга", "Вепрь" и "Тигр" были выбраны прицелы ПО6х36, ПО3-9х24, ПО4х24 и их модификации из серии "Военная классика", - говорится в сообщении.

Кроме того, были поставлены такие новинки, как прицелы ПО1х20А, ПО4-12х36П, ПО1/4 и ПО1,5/6 с креплением, в том числе на планку Пикатинни.

Отечественные прицелы имеют корпуса из авиационного алюминия, который гарантирует надежность и имеет полимерное покрытие, обеспечивающее защиту от механических повреждений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Продукция
Сайга (М, МК)
Компании
НПЗ
Швабе ОАО
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