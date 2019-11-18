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ТАСС

В Арктике прошли учения радиотехнических войск с участием РЛС на о. Врангеля

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Первый арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА. Архивное фото
Первый арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / предоставлено пресс-службой Улан-Удэнского авиационного завода

Все цели обнаружены. В качестве условных нарушителей выступили экипажи недавно заступивших на дежурство в Арктике новых вертолетов Ми-8АМТШ-ВА

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты радиотехнических войск Восточного военного округа провели учения по отработке обнаружения нарушителей воздушного пространства российской Арктики, комплексная тренировка проводилась с использованием РЛС "Сопка-2 на о. Врангеля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе округа.

"К учениям были привлечены военнослужащие радиолокационного подразделения, дислоцированного на острове Врангеля. Поиск, обнаружение и распознавание целей было осуществлено с применением современного трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2", - отмечается в сообщении.

Все цели обнаружены. В качестве условных нарушителей выступили экипажи недавно заступивших на дежурство в Арктике новых вертолетов Ми-8АМТШ-ВА. После идентификации цели были взяты на сопровождение с передачей полученных данных на командный пункт ПВО округа.

По данным из Минобороны, комплекс "Сопка-2" введен в эксплуатацию на о. Врангеля в 2016 году. Он способен распознавать цели, летящие в составе группы. РЛС оборудована защитным антенным куполом, способна работать при ветрах до 40 м/с и температуре до 40 градусов мороза. В круглосуточном режиме она обнаруживает воздушные цели, определяет их государственную принадлежность на дистанции до 400 км и высотах до 30 км.

Арктические вертолеты Ми-8АМТШ-ВА входят в авиагруппу, обеспечивающую перелеты на мыс Шмидта и о. Врангеля, базируются в Анадыре (Чукотка) на аэродроме "Угольные Копи", с начала ноября там они на круглогодичном дежурстве. Эти машины заменят транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ "Терминатор", которые уже несколько лет выполняют задачи по доставке грузов и личного состава в Арктике.

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