Сапёры ЮВО получили защитные костюмы ОРВ-2 "Сокол"

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Партия новейших защитных костюмов для проведения саперных работ ОРВ-2 "Сокол" поступила в инженерные подразделения Южного военного округа, дислоцированные на Северном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Как говорится в сообщении, личный состав инженерно-саперных подразделений получил новейшие образцы средств инженерной защиты - костюмы ОВР-2 "Сокол". Масса защитного костюма составляет 8,5 кг, что более чем в четыре раза легче имеющегося на вооружении костюма "Дублон". Бронированные элементы изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена и способны защитить сапера от осколков, а также пистолетных пуль 9-мм (ПМ) и 7,62-мм (ТТ) с 5 метров. Усилена защита воротниковой зоны и жизненно важных органов. Шлем оснащен специальным забралом и выдерживает попадание 9-миллиметровой пули с расстояния 25 метров. Костюм имеет систему охлаждения.

В комплект каждого костюма входит защитный шлем "ЛШЗ-2ДТМ", специальная транспортировочная сумка, комплект летнего и зимнего термобелья, боевой нож "Взмах-3" и многофункциональная саперная лопатка МСЛ.

Согласно представленной Минобороны информации, ОРВ-2 предназначен для защиты сапера от поражающих факторов взрыва противопехотных мин фугасного и осколочного действия и поражающего действия пуль огнестрельного оружия при разминировании местности и объектов вручную и проделывании проходов в минно-взрывных заграждениях.